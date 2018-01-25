США проигнорировали призыв России к диалогу, заявил Дворкович

ДАВОС (Швейцария), 25 янв — РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам дала сигнал США о готовности к диалогу, однако этот сигнал остался без ответа, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы пожали руки, но обсуждений не было. Они где-то прячутся. Я дал понять, что я готов (к диалогу — ред,). Я сделал это по нашим дипломатическим каналам, я дал понять, что мы готовы начать диалог, что мы открыты для обсуждений, но они (представители США — ред.) даже не ответили", — сказал Дворкович в интервью агентству Reuters

По его словам, у России с США сейчас "токсичные" и "непростые" отношения. "Мы по-прежнему работаем. У нас идет политический диалог по Сирии, Северной Корее, глобальным проблемам, энергетике, но реального взаимодействия по вопросам экономики, я бы сказал, у нас нет", — отметил вице-премьер.

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