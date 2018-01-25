Минтруд подсчитал, сколько будет стоить повышение МРОТ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщил, что на повышение МРОТ с 1 мая потребуется дополнительно 39,3 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

"В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 миллиарда рублей… из них объем средств федерального бюджета – 7,5 миллиарда рублей, региональных и муниципальных бюджетов – 31,8 млрд рублей", — цитирует Топилина его пресс-служба.

По его словам, дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят 22,7 миллиарда рублей. Майское повышение МРОТ коснется 1,6 миллиона работников бюджетного сектора экономики и 1,4 миллиона работников реального сектора экономики.