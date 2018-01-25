В Госдуму внесли законопроект об органическом сельском хозяйстве

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Органическая продукция — биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически-модифицированных продуктов. Как отмечает кабмин, на сегодняшний день рынок органической продукции в России функционирует стихийно, ее производство требует отдельного законодательного регулирования, поскольку технологии, применяемые в ее производстве, существенно отличаются от технологий в традиционном сельском хозяйстве.

"Цель законопроекта – установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции. Законопроектом предусматривается регулирование в части производимой продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала", — говорится в справке к документу.

Документ, в частности, вводит понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции". Кроме того, определены принципы производства органической продукции, полномочия в области производства такой продукции.

Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации. Законопроектом определяются требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции.

"В результате принятия законопроекта будут созданы правовые условия для развития органического сельского хозяйства в России", — отмечает кабмин.