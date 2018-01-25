В Госдуму внесли законопроект об органическом сельском хозяйстве

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Цель законопроекта – установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции. Законопроектом предусматривается регулирование в части производимой продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала", — говорится в справке к документу.
Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации. Законопроектом определяются требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции.
"В результате принятия законопроекта будут созданы правовые условия для развития органического сельского хозяйства в России", — отмечает кабмин.