В ФАС заявили о необходимости снижения доли государства в ВТБ и Сбербанке

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что долю государства в Сбербанке и ВТБ надо снижать, заявил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Он отметил, что ФАС фиксирует, что конкуренция в банковской системе ухудшается, все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с госучастием. В связи с этим служба предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций, Банк России в целом предложение поддержал, выделив два исключения.

"Я считаю, нужно сокращать долю государства в них. Возможный путь здесь — все должно корреспондироваться с выстраиванием системы обеспечения стабильности банковской системы. И уже тогда можно будет говорить о приватизации, когда этот процесс с учетом тех новых путей, которые сейчас выработал Центральный банк, будет понятен, и придет уверенность, что этот механизм работает", — заявил Кашеваров, говоря о том, нужно ли проводить приватизацию ВТБ и Сбербанка.

"И были уже их IPO, и, наверное, здесь лучше и дальше сокращать долю через проведение IPO", — добавил Кашеваров. При этом он отметил, что аргумент о том, что санкции против России мешают проведению приватизации госбанков — "условный фактор".

"Для этого случая санкции, я считаю, это условный фактор. Вопрос — есть деньги для такого проведения либо их нет. Вот, собственно, здесь оценка для проведения IPO, наверное, глобальна и упирается только лишь в наличие денег и в оценку возможности инвесторов купить предложенные акции", — подытожил собеседник.

Контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит ЦБ РФ, владеющему 52,35% обыкновенных акций (доля в уставном капитале — 50% плюс одна акция). Основным акционером ВТБ является РФ, которой в лице Росимущества принадлежит 60,935% акций банка. Согласно планам по приватизации крупных компаний и банков в 2018-2020 годах в РФ, до 2019 года планируется сокращение доли участия РФ в ВТБ до 25% плюс одна акция.