ФАС отмечает ухудшение конкуренции в российской банковской системе

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует, что конкуренция в банковской системе РФ ухудшается, все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с госучастием, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

"ФАС на постоянной основе проводит мониторинги состояния конкуренции, но в прошлом году с учетом складывающейся на рынке ситуации он был проанализирован в динамике за достаточно длительный период — с 2011 года по середину 2017 года", — отметил Кашеваров.

"Расчеты показали, что состояние конкуренции в банковской системе ухудшается и все наглядней усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с государственным участием, как на федеральном, так и особенно на региональном уровне", — заявил замглавы ФАС.

По его словам, имеющиеся цифры свидетельствуют о том, что конкуренция с этими банками со стороны других участников рынка крайне затруднена, если не вовсе не возможна.

"Большинство региональных рынков (от 48 до 81, в зависимости от продуктового сегмента) при этом являются высококонцентрированными, то есть находятся в состоянии, для которого характерно наличие доминирующего игрока и низкого уровня развития конкуренции. Рынков в регионах, где бы наблюдался высокий уровень конкуренции, к текущему моменту практически не осталось", — подытожил собеседник.