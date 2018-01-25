Часть вывески на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. архивное фото

Часть вывески на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. архивное фото

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Банк России с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Стар Альянс", говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.

"Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", — говорится в сообщении регулятора.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января занимал 536-е место в банковской системе РФ.