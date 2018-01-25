МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал, какие проекты могут быть реализованы в Енисейской особой экономической зоне (ОЭЗ), которую предлагается создать на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы.
При этом врио губернатора подчеркнул, что речь идет не об административном объединении, а лишь о налаживании межрегионального взаимодействия на экономической основе. При этом, по его мнению, Енисейская экономическая зона способна стать стержнем восточного вектора России.
Главы Тувы и Хакасии Шолбан Кара-оол и Виктор Зимин поддержали предложение Усса. Кара-оол ожидает, что проект привлечет инвестиции и позволит ускорить развитие инфраструктурных проектов, Зимин считает, что совместные усилия станут толчком для развития внутренней экономики и международных связей.
"У нас есть целый ряд проектов, которые при соответствующей поддержке и увязке друг с другом породят то, что мы называем пространственным развитием", — сказал Усс, отвечая на вопрос, какие проекты могут быть реализованы в новой ОЭЗ.
По словам врио губернатора края, решение проблемы железнодорожного сообщения в районе Лесосибирска, где находятся крупнейшие деревообрабатывающие комбинаты, даст возможность ускоренной реализации проекта целлюлозно-бумажного комбината. Кроме того, в течение года может начаться строительство железнодорожной ветки по лини Кызыл – Курагино, которая объединяет территорию Красноярского края и Тывы с возможным выходом в Китай.
Усс также отметил, что есть перспективы создания так называемой Технологической долины — целой группы перерабатывающих производств вокруг алюминиевых заводов, один из которых находится в Хакасии, второй – в Красноярске. Есть проекты развития крупных сельскохозяйственных предприятий на юге Красноярского края, в Минусинской котловине, которые частично захватывают интересы Хакасии.