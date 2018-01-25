РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Усс рассказал, какие проекты могут реализовать в новой ОЭЗ

03:3725.01.2018
01660
© Фото : Александр Паниотов / Администрация Губернатора Красноярского краяАлександр Усс. Архивное фотоАлександр Усс. Архивное фото
© Фото : Александр Паниотов / Администрация Губернатора Красноярского края

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал, какие проекты могут быть реализованы в Енисейской особой экономической зоне (ОЭЗ), которую предлагается создать на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы.

Города России. Липецк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" началось строительство первого завода
Усс 21 декабря заявил о возможности создания Енисейской экономической зоны на территории региона и соседних Тувы и Хакасии. Он отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая сформулирует организационно-правовые предложения по формированию зоны и придании ей статуса, сравнимого с Приморьем.

При этом врио губернатора подчеркнул, что речь идет не об административном объединении, а лишь о налаживании межрегионального взаимодействия на экономической основе. При этом, по его мнению, Енисейская экономическая зона способна стать стержнем восточного вектора России.

Главы Тувы и Хакасии Шолбан Кара-оол и Виктор Зимин поддержали предложение Усса. Кара-оол ожидает, что проект привлечет инвестиции и позволит ускорить развитие инфраструктурных проектов, Зимин считает, что совместные усилия станут толчком для развития внутренней экономики и международных связей.

"У нас есть целый ряд проектов, которые при соответствующей поддержке и увязке друг с другом породят то, что мы называем пространственным развитием", — сказал Усс, отвечая на вопрос, какие проекты могут быть реализованы в новой ОЭЗ.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Порядок налогообложения контролируемых иностранных компаний уточнили
В качестве примера он привел проект с условным названием "Нижнее Приангарье-2", предусматривающее создание уникального производства сурьмы, которое могло бы составить конкуренцию производителям из Юго-Восточной Азии. Он отметил, что для этого в Высокогорском районе необходимо построить мост стоимостью около 7 миллиардов рублей, который обеспечит регулярное транспортное сообщение.

По словам врио губернатора края, решение проблемы железнодорожного сообщения в районе Лесосибирска, где находятся крупнейшие деревообрабатывающие комбинаты, даст возможность ускоренной реализации проекта целлюлозно-бумажного комбината. Кроме того, в течение года может начаться строительство железнодорожной ветки по лини Кызыл – Курагино, которая объединяет территорию Красноярского края и Тывы с возможным выходом в Китай.

Усс также отметил, что есть перспективы создания так называемой Технологической долины — целой группы перерабатывающих производств вокруг алюминиевых заводов, один из которых находится в Хакасии, второй – в Красноярске. Есть проекты развития крупных сельскохозяйственных предприятий на юге Красноярского края, в Минусинской котловине, которые частично захватывают интересы Хакасии.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин попросил правительство поддержать продление амнистии капитала
"Я могу перечислять проекты и дальше. Хочу подчеркнуть, что это не абстрактная, придуманная тема. Пока рано просчитывать экономический эффект от создания ОЭЗ, но уверен, что экономическое чутье нас не обманывает. Тем более что главными экспертами выступают наши национальные чемпионы в бизнесе – РУСАЛ, Норникель и СУЭК", — подчеркнул Усс.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена