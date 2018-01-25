МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал, какие проекты могут быть реализованы в Енисейской особой экономической зоне (ОЭЗ), которую предлагается создать на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы.

Усс 21 декабря заявил о возможности создания Енисейской экономической зоны на территории региона и соседних Тувы и Хакасии. Он отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая сформулирует организационно-правовые предложения по формированию зоны и придании ей статуса, сравнимого с Приморьем.

При этом врио губернатора подчеркнул, что речь идет не об административном объединении, а лишь о налаживании межрегионального взаимодействия на экономической основе. При этом, по его мнению, Енисейская экономическая зона способна стать стержнем восточного вектора России.

Главы Тувы и Хакасии Шолбан Кара-оол и Виктор Зимин поддержали предложение Усса. Кара-оол ожидает, что проект привлечет инвестиции и позволит ускорить развитие инфраструктурных проектов, Зимин считает, что совместные усилия станут толчком для развития внутренней экономики и международных связей.

"У нас есть целый ряд проектов, которые при соответствующей поддержке и увязке друг с другом породят то, что мы называем пространственным развитием", — сказал Усс, отвечая на вопрос, какие проекты могут быть реализованы в новой ОЭЗ.

В качестве примера он привел проект с условным названием "Нижнее Приангарье-2", предусматривающее создание уникального производства сурьмы, которое могло бы составить конкуренцию производителям из Юго-Восточной Азии. Он отметил, что для этого в Высокогорском районе необходимо построить мост стоимостью около 7 миллиардов рублей, который обеспечит регулярное транспортное сообщение.

По словам врио губернатора края, решение проблемы железнодорожного сообщения в районе Лесосибирска, где находятся крупнейшие деревообрабатывающие комбинаты, даст возможность ускоренной реализации проекта целлюлозно-бумажного комбината. Кроме того, в течение года может начаться строительство железнодорожной ветки по лини Кызыл – Курагино, которая объединяет территорию Красноярского края и Тывы с возможным выходом в Китай.

Усс также отметил, что есть перспективы создания так называемой Технологической долины — целой группы перерабатывающих производств вокруг алюминиевых заводов, один из которых находится в Хакасии, второй – в Красноярске. Есть проекты развития крупных сельскохозяйственных предприятий на юге Красноярского края, в Минусинской котловине, которые частично захватывают интересы Хакасии.

"Я могу перечислять проекты и дальше. Хочу подчеркнуть, что это не абстрактная, придуманная тема. Пока рано просчитывать экономический эффект от создания ОЭЗ, но уверен, что экономическое чутье нас не обманывает. Тем более что главными экспертами выступают наши национальные чемпионы в бизнесе – РУСАЛ, Норникель и СУЭК", — подчеркнул Усс.