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Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты в 2017 году стали доступнее для россиян

03:3025.01.2018
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© Фото : O.FarionПлитка шоколада. Архивное фотоПлитка шоколада. Архивное фото
© Фото : O.Farion

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в декабре 2017 года вырос на 8% по сравнению с ноябрем, однако в годовом выражении он снизился на 4,2% из-за падения цен на входящие в индекс продукты, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"В последний месяц года индекс "Кофе с молоком" продемонстрировал традиционный предновогодний скачок. Его значение поднялось до отметки в 1,011 тысячи процентных пунктов, что на 8% больше ноябрьского показателя", — говорится в исследовании.

Однако по сравнению с декабрем 2016 года индекс сократился на 4,2%. Холдинг объясняет это снижением цен на продукты, входящие в индекс — в частности, на кофе и шоколад.

"Трендом ушедшего года в вопросе простых удовольствий стало повышение их доступности в связи со снижением цен на маленькие гастрономические радости. То есть объемы простых удовольствий ни россияне в целом, ни жители столицы не сокращают. А предновогодняя закупка, особенно шоколада, привела к традиционному скачку "Кофе с молоком", — указывает "Ромир".

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — то есть продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

Касса в супермаркете. Архивное фото
© Depositphotos / cookiecutter
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Покупки в предпраздничной суете

Значение индекса в декабре не превысило прошлогодний показатель, однако любопытно, что в декабре он оказался даже ниже, чем в марте прошлого года — когда он составлял 1,014 тысячи процентного пункта.

По данным исследовательского холдинга, россияне в декабре купили на 4,6% больше воды, на 7,2% больше кофе и на 18,3% больше шоколада, чем месяцем ранее. Одновременно на 1,3% снизились объемы покупки молока.

"При этом в предпраздничной суматохе они не сильно заостряли внимание на цены", — добавляет "Ромир". Так, вода в бутылках в последний месяц года стоила россиянам на 3,9% больше, чем в ноябре, кофе — на 2,9% больше, молоко — на 1,3% больше. Подешевел лишь шоколад — на 4,4%.

Однако в годовом выражении цены, напротив, в декабре снизились. Кофе подешевел на 7,6%, шоколад — на 13,8%, молоко — на 1,6%. "Вода хоть и прибавила в цене, но всего лишь меньше процента (0,9%). Россияне по сравнению с декабрем 2016 года купили больше по объему кофе (плюс 9,4%) и шоколада (плюс 10,5%), но это не смогло выправить общий результат изменений индекса", — указывается в исследовании.

Покупатели в продуктовом магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Москва и москвичи

Одновременно холдинг проанализировал поведение индекса "Кофе с молоком" в столице России. В декабре в Москве индекс увеличился на 8% по сравнению с ноябрем и составил 1,176 тысячи процентных пунктов. "Но он также уступил мартовскому показателю, как и в целом по стране. В годовом же выражении индекс потерял 11%", — отмечается в исследовании.

В последний месяц года москвичи увеличили по сравнению с ноябрем покупки кофе (плюс 9,9%), воды (плюс 11,2%) и шоколада (плюс 18,9%). В свою очередь стоимость воды в Москве по сравнению с ноябрем снизилась почти на 10%, кофе — на 1,8%. Молоко и шоколад немного подорожали — на 1,6% и на 0,7% соответственно.

Годовое сокращение значения индекса, как и в случае общей динамики по России, "Ромир" объясняет снижением цен на все составляющие "Кофе с молоком": так, на 2,7% подешевело молоко, на 4,7% — вода, на 5,8% — кофе и на 14,9% — шоколад.

"В объемах за год прибавили кофе (плюс 5,1%) и шоколад (плюс 5,6%), но потеряли вода (минус 14,7%) и молоко (минус 17,9%). Эти факторы и привели к общему снижению значения "Кофе с молоком", — добавляется в исследовании.

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