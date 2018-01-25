Мексика проведет третьи торги по нефтегазовым участкам

МЕХИКО, 25 янв – РИА Новости. Мексика 25 июля проведет третьи в этом году торги по нефтегазовым участкам, на этот раз на суше, говорится в материалах национальной комиссии по углеводородам страны.
Как сообщил министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл, инвестиции в эти участки могут составить 3,3 миллиарда долларов.
Как сообщалось, в январе состоится тендер по участкам на глубоководье в Мексиканском заливе, в марте — по участкам, расположенным на небольшой глубине. Также власти изучают возможность проведения торгов по участкам сланцевых углеводородов.
Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями.
В настоящее время Мексика провела 7 торгов по нефтяным участкам, подписав ряд контрактов с различными компаниями, среди них — российский "Лукойл".