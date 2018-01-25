Мексика проведет третьи торги по нефтегазовым участкам

МЕХИКО, 25 янв – РИА Новости. Мексика 25 июля проведет третьи в этом году торги по нефтегазовым участкам, на этот раз на суше, говорится в материалах национальной комиссии по углеводородам страны.

Речь идет о 37 лицензионных контрактах на право разведки и разработки углеводородов в штатах Нуэво Леон, Тамаулипас, Веракрус и Табаско. Общая площадь участков составляет 9,5 тысяч квадратных километров, при этом добыча ведется лишь на одном. Контракты планируется заключать на срок до 40 лет.

Как сообщил министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл, инвестиции в эти участки могут составить 3,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось, в январе состоится тендер по участкам на глубоководье в Мексиканском заливе, в марте — по участкам, расположенным на небольшой глубине. Также власти изучают возможность проведения торгов по участкам сланцевых углеводородов.

Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями.

В настоящее время Мексика провела 7 торгов по нефтяным участкам, подписав ряд контрактов с различными компаниями, среди них — российский "Лукойл".