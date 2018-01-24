Новак обсудил с коллегой из Саудовской Аравии поставки СПГ

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече в среду в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудили совместные проекты, в том числе, поставки СПГ, рассказал журналистам Новак.

"Проекты. Конкретно — статус реализации проектов, которые в рамках межстранового взаимодействия в энергетике (реализуются — ред.), по дорожной карте, которую мы обсуждали", — сказал Новак, комментируя тему встречи с аль-Фалихом. При этом он добавил, что поставки СПГ также были темой обсуждения.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.