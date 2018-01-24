Доллар упал до минимума с 2014 года

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Курс доллара США опустился до трехлетнего минимума по отношению к шести основным валютам: евро, фунту стерлингов, японской йене, швейцарскому франку, а также австралийскому и канадскому доллару. Об этом сообщает портал Market Watch.
"Ослабление доллара хорошо для нас, поскольку оно благоприятствует торговле", — заявил он, отметив, что американское правительство не обеспокоено падением курса.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на среду, опустился до 56,4115 рубля, следует из данных Банка России.