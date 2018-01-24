Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии встретились в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (54)

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих проводят двустороннюю встречу в рамках экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Минэнерго РФ.

​"Началась встреча министра (Новака — ред.) с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом", — говорится в сообщении российского ведомства в Twitter

Ранее Новак также не исключил встречу с министром энергетики США Риком Перри.

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе до 26 января.