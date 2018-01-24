Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии встретились в Давосе

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих проводят двустороннюю встречу в рамках экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Минэнерго РФ.
Началась встреча Министра @novakav1 с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом #WEF18 #Новак #русскийдом pic.twitter.com/b7xkMq3gK4— Минэнерго России (@MinenergoGov) 24 января 2018 г.
"Началась встреча министра (Новака — ред.) с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом", — говорится в сообщении российского ведомства в Twitter
Ранее Новак также не исключил встречу с министром энергетики США Риком Перри.
48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе до 26 января.