Дворкович рассказал, с какой целью США используют антироссийские санкции

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Главная цель санкций США не "наказать" Россию, а получить конкурентные преимущества в Европе, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который возглавляет официальную правительственную делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

"К сожалению, цель санкций, которые применяют США, не только наказать Россию или послать сигнал России, а конкурировать в Европе и других странах. Cанкции определенно используются для этих целей", — сказал Дворкович, выступая в Давосе на сессии Strategic Outlook: Russia.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в 2014 году в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года подписал документ о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Таким образом санкции, которые ранее — в форме указов — были введены против РФ президентом Бараком Обамой, обрели форму закона. Документ предполагает также, что в конце января — начале февраля конгресс США обсудит новый пакет ограничительных мер против России.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий.