Дворкович считает переговоры с США по санкциям против России бессмысленными

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Переговоры с американцами и европейцами по антироссийским санкциям бессмысленны, поскольку первые боятся открытого диалога на эту тему, а вторые не готовы принимать консолидированных решений, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, да они и не идут на диалог. Может быть, боятся открытого диалога, думаю, что им нечего и сказать. А европейским коллегам вся эта ситуация с санкциями давно не нравится, они просто проявляют так называемую солидарность и страдают от этого — экономически ущерб наносится не только России, но и Европе", — заявил Дворкович в интервью телеканалу НТВ на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"С европейскими коллегами мы это обсуждаем довольно живо, другое дело, что они не готовы принимать какие-то консолидированные решения", — добавил он.

По словам вице-премьера, многие участники форума спрашивают, что будет, если американцы введут новый пакет санкций против РФ. Он сообщил, что у российской делегации форума есть ответы на эти вопросы. Дворкович напомнил, что Россия за несколько лет уже привыкла к санкциям, экономика восстановилась и началась "новая повестка роста".

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер США введут в конце января – начале февраля.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет Дворкович.