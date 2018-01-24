Новак обсудил с Шефчовичем поставки российского газа в Европу

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (50)

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак встретился с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, стороны обсудили ряд важных вопросов, говорится в сообщении российского Минэнерго.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, транзит российского газа через Украину, реализация проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", десинхронизация энергокольца БРЭЛЛ, а также перспективы газа на мировом рынке", — говорится в сообщении.

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавляет заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.