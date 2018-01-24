Дворкович отметил рост интереса к России на форуме в Давосе в этом году

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович видит даже больший интерес к России на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме в 2018 году, чем раньше.

"Есть интересы к нашей инновационной повестке. Многие страны просто заинтересованы в расширении партнерства с нашей страной. "Русский дом" также пользуется популярностью. В целом я увидел, что интерес даже чуть выше, чем раньше. Может быть, потому что день хороший, солнечный, может быть потому что действительно наша страна довольно успешно преодолела трудности с падением цен на нефть и с санкциями. Вышла опять на траекторию роста, это вызывает у многих уважение", — сказал Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24".

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавляет Дворкович.