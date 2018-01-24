МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Санкции против России создают сложности в работе, но не мешают стране двигаться вперед, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Дворкович отметил, что некие опасения относительно нового пакета санкций против РФ есть.

"Все понимают — и компании, и руководители стран, что санкции создают сложности в работе, но ни в коем случае не мешают двигаться вперед, просто делают жизнь несколько сложнее, создают дополнительные издержки. Тем не менее, мы научились работать в этих условиях и находим способы поддержки экономического роста, повышения уровня жизни наших граждан. Это дается не просто. У нас, конечно, все могло быть еще лучше, но, тем не менее, мы работаем, добиваемся определенных результатов" — сказал Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24".

Такая политика в целом пользуется поддержкой общества, добавил вице-премьер.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет Дворкович.

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