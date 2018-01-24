Липчане, ведущие подсобные хозяйства, продали товаров на 2,9 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Жители Липецкой области, ведущие личные подсобные хозяйства, в 2017 продали товаров на сумму 2,9 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

По его словам, в заготовительную деятельность в Липецкой области в прошлом году были вовлечены более 87 тысяч личных подсобных хозяйств — свыше половины от их общего количества.

"Вовлечение личных подсобных хозяйств в экономический оборот через развитие кооперации, обеспечение занятости и повышение доходов сельских жителей — в числе главных направлений деятельности областной и муниципальной власти", — цитирует пресс-служба главу Липецкой области Олега Королева.

В пресс-службе добавили, что в регионе создан портал интернет-торговли "КООП48.РФ", где каждый сельхозпроизводитель, в том числе и ведущий личное подсобное хозяйство, может бесплатно опубликовать предложение о продаже или покупке товаров.

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