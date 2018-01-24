Дворкович назвал Новака лучшим министром энергетики в мире

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (47)

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назвал главу российского Минэнерго Александра Новака лучшим министром энергетики в мире.

"Самый лучший министр энергетики в мире. Он приносит большой доход бюджету России", — сказал Дворкович на сессии Давосского форума.

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавляет Дворкович.