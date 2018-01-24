В Еврокомиссии объяснили, почему Юнкер не приедет в Давос

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (40)

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заболел и не примет участие в международном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщил в среду официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.

"Председатель заболел желудочным гриппом, он не сможет прибыть в Давос", — сказал он журналистам в Брюсселе.

На полях форума в Давосе планировались встречи Юнкера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом. Выступление главы ЕК было запланировано на четверг.

В прошлом году ЕК на форуме представляли 12 еврокомиссаров, в нынешнем, за исключением Юнкера, шесть.