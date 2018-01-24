Новак прокомментировал поставки российского газа в США

ДАВОС (Швейцария), 24 янв — РИА Новости. Россия не испытывает эйфории по поводу поставки первой партии сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" в США, так как рынок СПГ является глобальным, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Эйфории или каких-то особых чувств, что российский газ сегодня должен быть поставлен в Бостон, нет… Это же не российский газ, российский газ был продан. Молекулы российские, но фактически это собственность покупателей российского газа. Это говорит о том, что рынок СПГ глобальный", — сказал Новак.

По его словам, конкуренция полностью управляет рынком СПГ: если по ряду причин резко вырастает цена на спотовом рынке, то туда и перенаправляют танкер. "Ради Бога, поставили в Бостон, так поставили", — заключил Новак.

Как свидетельствуют данные системы глобального позиционирования судов, танкер с первой партией СПГ с завода "Ямал СПГ" уже прибыл в Бостон.

В начале января СМИ сообщили, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ" будет поставлена в США. Отмечалось, что сжиженный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на СПГ-танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Судно должно было прибыть в пункт назначения 20 января, однако 19 января развернуло курс на испанский порт Альхесирас (Algeciras). Компания Engie позднее объяснила изменение траектории танкера непогодой, отметив, что судно все равно в итоге направится в Бостон.