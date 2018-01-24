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Экономика

Исследование показало, насколько возросли мировые продажи смартфонов

14:1724.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСмартфон. архивное фотоСмартфон. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Объем продаж смартфонов в мире в 2017 году увеличился на 3%, до 1,46 миллиарда единиц, сообщает исследовательская компания GfK.

Новый смартфон iPhone X. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В целом за год было продано смартфонов на 478,7 миллиарда долларов, что на 9% превышает показатель 2016 года.

В четвертом квартале 2017 года объем продаж смартфонов в мире достиг рекордных 397,2 миллиона штук, увеличившись на 1% в годовом выражении. Квартальная выручка выросла на 11%, до 144 миллиардов долларов.

"Это произошло благодаря тому, что популярность смартфонов с более крупными и безрамочными дисплеями побудила потребителей покупать более дорогие устройства", — пояснил динамику квартальной выручки директор по глобальным исследованиям в сфере телекома в GfK Арндт Полифке (Arndt Polifke), слова которого приводятся в сообщении.

Европа

Спрос на смартфоны по-прежнему восстанавливается в Центральной и Восточной Европе — в четвертом квартале было продано на 7% больше в годовом выражении — 25,2 миллиона единиц. Выручка от продаж смартфонов выросла на 28%, до 6,9 миллиарда долларов.

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За весь 2017 год в регионе было продано 85,2 миллиона смартфонов, что на 9% больше показателя 2016 года. Выручка увеличилась на 26%, до 21,2 миллиарда долларов. GfK прогнозирует рост объема продаж смартфонов в 2018 году на 6%, что будет вызвано увеличением спроса в России и на Украине.

В Западной Европе в четвертом квартале было продано 37 миллионов смартфонов, что на 3% меньше в годовом выражении. Тем не менее, выручка в регионе выросла на 17%, до 18,8 миллиарда долларов. По итогам 2017 года объем продаж смартфонов в регионе сократился на 4%, до 125,6 миллиона единиц. Выручка выросла на 5%, до 56 миллиардов долларов.

Америка

В Северной Америке объем продаж на смартфоны в четвертом квартале составил 62 миллиона единиц, что на 6% больше, чем в 2016 году. Выручка увеличилась на 4% и достигла 28,5 миллиарда долларов. По итогам 2017 года рост объема продаж смартфонов в регионе составил 2%, до 201,3 миллиона единиц. Выручка выросла на 1%, до 84 миллиардов долларов.

Samsung S8 и S8+. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
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В Латинской Америке объем продаж достиг за три месяца 35 миллионов единиц, увеличившись на 6% в годовом выражении — этому способствовал рост спроса в Бразилии. Всего было продано смартфонов на 11,2 миллиарда долларов, что на 12% больше в годовом выражении. По итогам 2017 года объем продаж смартфонов в регионе вырос на 9%, до 115,8 миллиона единиц. Выручка увеличилась на 19%, до 36,8 миллиарда долларов.

Азия, Ближний Восток и Африка

В регионе Ближний Восток и Африка в четвертом квартале было продано 46,2 миллиона смартфонов (рост на 8% в годовом выражении). Выручка достигла 10,9 миллиарда долларов, увеличившись на 3% к аналогичному периоду 2016 года. "Это увеличение продаж было обусловлено спросом в Египте и Саудовской Аравии", — пишет Gfk.

По итогам 2017 года объем продаж смартфонов в регионе вырос на 4%, до 176,5 миллиона единиц. Выручка сократилась на 1%, до 41,5 миллиарда долларов.

Логотип компании Samsung
© AP Photo / Lee Jin-man
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В Китае и развивающихся странах Азии в четвертом квартале в совокупности было продано около 173,3 миллиона смартфонов (снижение на 2,25%), а выручка при этом выросла на 16,7% и составила порядка 54,5 миллиарда долларов. Это первое снижение объема продаж в КНР за 2,5 года. Падение показателей в развивающихся странах Азии Gfk объясняет снижением спроса в Индии.

В развитых странах Азии объем продаж за квартал сократился на 9%, до 18,5 миллиона единиц, выручка — на 5%, до 13,2 миллиарда долларов. Данная динамика объясняется падением продаж в Южной Корее на 21% в годовом выражении.

По итогам 2017 года совокупный объем продаж в Китае и других странах Азии составил 755,6 миллиона единиц (рост на 2,7%). Общая выручка увеличилась на 12%, до 239,2 миллиарда долларов.

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