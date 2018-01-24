Исследование показало, насколько возросли мировые продажи смартфонов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Объем продаж смартфонов в мире в 2017 году увеличился на 3%, до 1,46 миллиарда единиц, сообщает исследовательская компания GfK.
В четвертом квартале 2017 года объем продаж смартфонов в мире достиг рекордных 397,2 миллиона штук, увеличившись на 1% в годовом выражении. Квартальная выручка выросла на 11%, до 144 миллиардов долларов.
"Это произошло благодаря тому, что популярность смартфонов с более крупными и безрамочными дисплеями побудила потребителей покупать более дорогие устройства", — пояснил динамику квартальной выручки директор по глобальным исследованиям в сфере телекома в GfK Арндт Полифке (Arndt Polifke), слова которого приводятся в сообщении.
Европа
Спрос на смартфоны по-прежнему восстанавливается в Центральной и Восточной Европе — в четвертом квартале было продано на 7% больше в годовом выражении — 25,2 миллиона единиц. Выручка от продаж смартфонов выросла на 28%, до 6,9 миллиарда долларов.
В Западной Европе в четвертом квартале было продано 37 миллионов смартфонов, что на 3% меньше в годовом выражении. Тем не менее, выручка в регионе выросла на 17%, до 18,8 миллиарда долларов. По итогам 2017 года объем продаж смартфонов в регионе сократился на 4%, до 125,6 миллиона единиц. Выручка выросла на 5%, до 56 миллиардов долларов.
Америка
В Северной Америке объем продаж на смартфоны в четвертом квартале составил 62 миллиона единиц, что на 6% больше, чем в 2016 году. Выручка увеличилась на 4% и достигла 28,5 миллиарда долларов. По итогам 2017 года рост объема продаж смартфонов в регионе составил 2%, до 201,3 миллиона единиц. Выручка выросла на 1%, до 84 миллиардов долларов.
Азия, Ближний Восток и Африка
В регионе Ближний Восток и Африка в четвертом квартале было продано 46,2 миллиона смартфонов (рост на 8% в годовом выражении). Выручка достигла 10,9 миллиарда долларов, увеличившись на 3% к аналогичному периоду 2016 года. "Это увеличение продаж было обусловлено спросом в Египте и Саудовской Аравии", — пишет Gfk.
По итогам 2017 года объем продаж смартфонов в регионе вырос на 4%, до 176,5 миллиона единиц. Выручка сократилась на 1%, до 41,5 миллиарда долларов.
В развитых странах Азии объем продаж за квартал сократился на 9%, до 18,5 миллиона единиц, выручка — на 5%, до 13,2 миллиарда долларов. Данная динамика объясняется падением продаж в Южной Корее на 21% в годовом выражении.
По итогам 2017 года совокупный объем продаж в Китае и других странах Азии составил 755,6 миллиона единиц (рост на 2,7%). Общая выручка увеличилась на 12%, до 239,2 миллиарда долларов.