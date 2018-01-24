ДАВОС (Швейцария), 24 янв — РИА Новости. Цены на углеводороды вряд ли вернутся на уровни трехлетней давности, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Новые вызовы в энергетической отрасли связаны "с падением цен и уже с наличием цен, которые значительно ниже, чем еще 3 года назад", отметил он в ходе сессии "Конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке", проходящей в "Русском доме" на полях Всемирного экономического форума в Давосе. "И вряд ли к этим ценам, все понимают, вернутся цены на углеводороды", — сказал Новак.

Среди новых вызовов он отметил также новые технологии в ТЭК, в частности, возобновляемые источники энергии, способы транспортировки, протекционизм в энергетической отрасли, рост потребления энергии.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.