Ленинградская область предоставит свои гектары российским фермерам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Ленинградская область предоставит гектары российским фермерам в рамках программы "Дальний ленинградский гектар", сообщает пресс-служба областного правительства.

"Недостаточная плотность населения в отдаленных районах Ленинградской области тормозит социально-экономическое развитие территорий. Для преодоления негативных тенденций глава региона Александр Дрозденко предложил реализовать программу "Дальнего ленинградского гектара" для желающих заниматься развитием крестьянских и фермерских хозяйств", — говорится в сообщении.

По словам Дрозденко, "программа должна решить три вопроса: ввести дополнительные площади в активный сельхозоборот, привлечь на территории дополнительные инвестиции и улучшить демографическую ситуацию в отдаленных районах области".

Губернатор сообщил, что на 3 года земельные участки будут предоставляться в аренду. При успешном развитии хозяйства по истечении этого периода получатель гектара сможет выкупить его в собственность за 3% от кадастровой стоимости участка. Также глава региона поручил заместителям по финансам и АПК предусмотреть дополнительные меры финансовой поддержки переселенцам, а комитету по экономике — разработать для них пакет экономических льгот.

В целом по области фонд перераспределения составляет 258 тысяч гектар. В региональном КУГИ отмечают, что при необходимости он может быть расширен за счет некоторых земель запаса.

Программа коснется Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Сланцевского районов.

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