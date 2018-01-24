ВТБ не отказывается от идеи купить региональные банки, заявил Костин

ДАВОС (Швейцария), 24 янв — РИА Новости. ВТБ может купить региональные российские банки в том случае, если они будут из себя представлять понятный и чистый актив, который можно было бы добавить в стоимость банка, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Они на той же стадии находятся. Вы знаете, в каждом же банке начинаются новые проблемы. То смотришь — капитала не хватает, то еще какие-то проблемы. Мы не хотели бы связываться с банками, у которых есть какие-то проблемы. У нас нет на это сегодня времени, чтобы тратить усилия на это. Поэтому это целый огромный проект", — прокомментировал Костин вопрос о покупке региональных банков.

"Даже если банк не очень большой, то санация проблемных банков пока еще никому не принесла большого успеха, если честно. Посмотрите на банк "ФК Открытие" и Бинбанк, и вы увидите, что санация — дело такое достаточно тяжелое. Поэтому мы бы хотели, если приобретать, то понятный и чистый актив, который можно было бы добавить в стоимость банка. Поэтому будем смотреть", — отметил он.

Сорок восьмой Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий.