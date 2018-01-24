ДАВОС (Швейцария), 24 янв — РИА Новости. ВТБ рассмотрит возможность приобретения банка "Возрождение", подробно еще не изучал этот вопрос, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы пока еще не знаем (интересна ли нам покупка банка "Возрождение" — ред.). Наши розничные (менеджеры — ред.) говорят, что там может быть интерес, но мы не очень представляем себе ситуацию в "Возрождении", мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали", — сказал Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума. ЦБ заявил о достаточно жестком сроке, когда банк "Возрождение" должен быть продан. "Мы не знаем, есть ли претенденты. Мы сейчас вернемся из Давоса, этой темой займемся и посмотрим", — добавил он.

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка. Банк России в середине декабря прошлого года объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являлись братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Вопрос о продаже части пакета акций братьев Ананьевых в банке "Возрождения" был поставлен регулятором сразу после решения о передаче Промсвязьбанка в ФКБС. Согласно предписанию ЦБ, Ананьевы должны сократить свою долю в акционерном капитале банка "Возрождение" в течение 90 дней. Вместе с тем, как написала в понедельник газета "Ведомости", что бизнесмены, владевшие 52,7% банка "Возрождение" через компанию "Промсвязькапитал", с 18 декабря имеют право голоса только по 10% акций.

В прошлом году, до объявления о санации Промсвязьбанка, его акционеры обсуждали объединение двух кредитных организаций, но в октябре решили отложить этот вопрос и рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе банка "Возрождение" digital-bank.