ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин провел ряд встреч с бизнесом США на полях Всемирного экономического форума в Давосе, и американские компании позитивно оценивают изменения в российской экономике.

"Удалось и на полях поговорить с рядом (американских — ред.) компаний, которые работают в России", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ВЭФ.

"Мы видим и по тем встречам, которые в России проходят, и здесь — все позитивно оценивают ту трансформацию, те реформы, которые у нас в макроэкономической политике реализованы, видят рост потребительского спроса очень серьезный, который был в 2017 году, и позитивно смотрят в будущее", — отметил Орешкин.

Министр сообщил, что в среду в Давосе примет участие в совете по экономическому прогрессу ВЭФ. "Также будет встреча с Консультативным советом по иностранным инвестициям, туда входят и американские компании", — добавил он.