ВТБ обсудил с инвесторами в Давосе вопрос приватизации банка

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Ситуация с приватизацией ВТБ на сегодня не самая благоприятная, но менеджмент и правительство не против, банк обсуждал этот вопрос с инвесторами в Давосе, сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин.

Согласно планам по приватизации крупных компаний и банков в 2018-2020 годах в РФ, до 2019 года планируется сокращение доли участия РФ в ВТБ до 25% плюс одна акция. В настоящее время основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества принадлежит 60,935% акций банка.

По мнению Костина, хотя приватизация существующего пакета и не является санкционной темой, но в условии действующих ограничений со стороны Запада продавать пакет нецелесообразно. Кроме того, "постоянно говорят о возможности новых санкций какого-либо рода, и никто не знает каких, будут ли они распространяться на государственные облигации или корпоративные бумаги", — отметил глава ВТБ.

"Поэтому я думаю, что на сегодня ситуация крайне неблагоприятная для любой приватизации. Но а дальше — посмотрим. Если ситуация стабилизируется, будем смотреть на это. В принципе ни правительство, ни менеджмент ВТБ не против приватизации, скорее, даже за. Но повторяю, на мой взгляд, не самая удачная ситуация, санкционная тема находится в острой фазе", — отметил Костин.

По его словам, "западные инвесторы очень осторожны сегодня будут". "Мы пока не можем определить, какой спрос может быть на акции санкционных институтов", — заявил глава ВТБ.

Он добавил, что обсуждал в Давосе с инвесторами вопрос приватизации ВТБ.