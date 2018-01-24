Орешкин предрек России рост ВВП на 3–3,5% в год через "пару лет"

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (34)

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассчитывает, что российская экономика выйдет на рост в 3-3,5% "через пару лет".

"Благодаря действиям властей зависимость экономики от волатильности цен на нефть снизилась за последние годы. И теперь макроэкономическая и бюджетная политика России является примером для многих стран и роль России в глобальной экономике растет", — добавил министр, выступая на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2018 год — 2,1%, на 2019 год — 2,2%, на 2020 год — 2,3%.