Шредеру положено вознаграждение за работу в "Роснефти", считают в компании

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. "Роснефть" считает, что за выполнение масштабных и значимых задач, стоящих перед экс-канцлером Германии Герхардом Шредером в совете директоров компании, ему полагается вознаграждение, сообщил РИА Новости представитель "Роснефти".

В сентябре акционеры "Роснефти" избрали Шредера в состав совета директоров, и он стал его председателем.

"Независимо от имевших место публикаций в СМИ касательно вознаграждения бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера мы считаем, что за выполнение масштабных и значимых для блага компании задач, стоящих перед председателем совета директоров, ему полагается вознаграждение, установленное и выплачиваемое в соответствии с процедурами ПАО "НК "Роснефть", — сообщили в компании.