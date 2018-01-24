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Экономика

Правительство намерено ограничить анонимные электронные платежи, пишут СМИ

09:0024.01.2018
(обновлено: 10:10 24.01.2018)
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© Fotolia / kegfireКредитная карта и интернет. архивное фотоКредитная карта и интернет. архивное фото
© Fotolia / kegfire

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России намерены ограничить анонимные электронные платежи, готовятся соответствующие поправки к законодательству, пишет газета "Коммерсантъ".

Банкомат Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В ноябре 2017-го правительство поручило профильным ведомствам оценить целесообразность запрета зачисления денег на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭПС) — электронные кошельки и предоплаченные банковские карты — без использования банковского счета.

НЭПС не требуют идентификации клиента при открытии, способ зачисления средств на них до 15 тысяч рублей не ограничен.

Вопрос прорабатывался Минфином, ЦБ, Росфинмониторингом, Минюстом, Минэкономразвития, однако мнения чиновников по этой теме разошлись. С точки зрения Центробанка, предложение нужно дополнить запретом на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму осенью прошлого года.

Росфинмониторинг предлагает запретить анонимные кошельки и карты полностью, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии.

"Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности", — пояснил газете статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Образец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой. По словам собеседника издания, знакомого с позицией Банка России, в ЦБ уверены, что из-за введения обязательной идентификации для НЭСП население перейдет на наличные расчеты. 

Эксперты при этом отмечают, что даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а ужесточения, предлагаемые Центробанком и Росфинмониторингом, могут вовсе погубить его.

Несмотря на протесты участников рынка, в ближайшее время Росфинмониторинг и ЦБ планируют выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.

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Экономика
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Николай Иванов
А, нашли наконец серые зарплаты и подработки людей, ну радетели за народные карманы. Поищите лучше у полковников всяких для начала, там не 15тр лежит.
09:30
24.01.2018
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Vasily Krysin
еще лучше - посадить в карман каждого гражданина по инспектору от ФНС, тогда точно ни одну копейку мимо не пронесут.
09:47
24.01.2018
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