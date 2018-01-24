Американские биржи обновили рекорды

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Фондовые индексы США завершили вторник преимущественно ростом на фоне сильных отчетностей ряда крупных американских компаний, NASDAQ и S&P 500 достигли рекордов, свидетельствуют данные торгов.
Чистая прибыль одного из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. по итогам 2017 года выросла в 2,2 раза — до 30,55 миллиарда долларов. При этом компания прогнозирует значительное улучшение своих операционных показателей в 2018 году благодаря налоговой реформе в США.
Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson по итогам 2017 года уменьшил свою прибыль в 12,7 раза, однако без учета выплат, связанных с налоговой реформой, компания получила чистую прибыль в 4,8 миллиарда долларов.
Кроме того, ранее президент страны Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, трехдневная пауза в работе правительства завершилась.