EPILAS готовит открытие второго центра лазерной эпиляции

Первый медицинский центр EPILAS был открыт чуть более полугода назад — летом 2017 года, но уже сейчас запись ведётся на 1-2 месяца вперед. "Популярность нашего центра значительно превысила ожидаемую. В последние месяцы запись на лазерную эпиляцию значительно превышает количество клиентов, которые мы могли бы принять в нашем первом небольшом медицинском центре. Соответственно, сразу же встал вопрос расширения, но, к сожалению, ремонт помещения и лицензирование — процессы небыстрые и по нашей оценке займут около 6 месяцев" — замечает управляющий директор Светлана Добровольская.

Новый филиал откроется в начале лета и будет находиться в 2-х минутах ходьбы от метро Рижская, а по площади он почти втрое превысит площадь первого центра возле метро Трубная.

Секрет популярности EPILAS кроется в новом формате, меняющем представления о медицинских центрах. Являясь специализированным, центр предлагает относительно узкий спектр услуг по достаточно низким ценам, но при этом на современном оборудовании из Германии и только руками врачей-дерматологов и косметологов.

Борьба с нежелательными волосами на теле — одна из самых древних косметологических процедур, а в течение последних лет ее популярность значительно увеличивается. Лазерная эпиляция — процедура не новая, первое оборудование появилось еще в 60-х годах, но массово применяться она начала только в последние годы за счет качественного скачка в оборудовании ведущих мировых производителей медтехники.

Используемый в EPILAS лазер "Медиостар Некст Про" (MeDioStar NeXT PRO) всего за 6-8 коротких процедур способен избавить от проблемы нежелательных волос на теле на годы вперед, значительно экономя время.

© Фото : Asclepion Laser Technologies GmbH Диодный лазер MeDioStar Next PRO © Фото : Asclepion Laser Technologies GmbH Диодный лазер MeDioStar Next PRO

После каждой процедуры лазерной эпиляции удаляется до 20% волосяных фолликулов — тех, что находятся в активной фазе роста волоса. Все остальные 80-90% фолликул находятся в стадии покоя, когда волос не растёт. В зависимости от участка тела и гормонального фона стадия покоя может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. К сожалению, в настоящее время не существует аппаратов, способных удалять спящие волосяные фолликулы, так как доступ к ним осуществляется только через растущий волос. Поэтому, как бы нам не хотелось избавиться от волос за 1-2 процедуры, к сожалению, это невозможно.

Помимо лазерной эпиляции, специалисты клиники готовы предложить вам профессиональное лазерное омоложение и отбеливание кожи, лечение угревой болезни (акне), различные методики чистки и пилинга лица и микротоковых терапий.

Получить более подробную информацию и записаться на процедуру можно по многоканальному телефону медицинского центра +7 (495) 320-20-02 или в любое время на сайте epilas.ru.

"ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ"

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