Глава ВЭБ призвал развивать искусственный интеллект

ДАВОС (Швейцария), 23 янв — РИА Новости. России нужно создавать и развивать экосистему для продвижения приоритетных технологий, заявил глава ВЭБ Сергей Горков на сессии Всемирного экономического форума в рамках проекта "Русский дом": "Россия в глобальной цифровой повестке"

"Важно создать, доразвить экосистему, которая позволила бы не только крупным компаниям, отдельным технологическим центрам двигаться, но и в целом двигаться коммерческим малым стартапам, другим организациям, здесь много что надо достаивать, без достройки этой системы будут отдельные проекты и отдельные случаи, пусть даже большие", — сказал он.

Приоритетными технологиями, по его мнению, должны стать блокчейн, квантовые технологии, искусственный интеллект. "По блокчейну мы смотримся уже в лидерах. Конечно, много еще что нужно сделать, большинство стран находятся на начальном пути, главное не потерять и двигаться в этом лидерстве", — сказал глава ВЭБ.

Событием 2017 года в мире, по словам Горькова, стало развитие искусственного интеллекта. "Искусственный интеллект может за 72 часа обыграть (человека — ред.) в партии по ГО (логическая игра — ред). Я сам играю в ГО, это означает, что искусственному интеллекту за 72 часа достаточно познать, что человек познает приблизительно за 30 лет для того, чтобы выйти на этот уровень игры в ГО", — заметил Горьков.

"Искусственный интеллект надо развивать, и у нас в России есть преимущества по развитию искусственного интеллекта, связанные с нашими людьми и возможностью построения и алгоритмов, и технологической платформы", — добавил он.

Глава ВЭБ также указал на то, что пока Россия значительно отстает от ряда передовых стран мира по инвестициям в квантовые технологии. Для сравнения, в 2017 году вложения в квантовый компьютер в Китае составили 13 миллиардов долларов, в США — 6 миллиардов долларов, в Европе — 1 миллиард долларов, тогда как в России — пока только 10 миллионов долларов. "Мы находимся на пределе нового тренда по квантовым технологиям. Потребуются огромные усилия", — отметил Горьков.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит 23-26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.