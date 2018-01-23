Сделку OПЕК+ продлят после 2018 года, считает Алиев

ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Баку считает, что соглашение стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти будет продлено после 2018 года, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Рассчитываем, что тот формат, который сложился — ОПЕК и не-ОПЕК — будет продолжен. Он должен продолжаться. Сейчас хорошо, что его продлили до конца года. Но я думаю, что надо будет продлевать и дальше", — сказал он.

Алиев также напомнил, что Баку поддерживает соглашение ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть и даже перевыполняет свои обязательства по сокращению добычи. "Мы всегда поддерживали и поддерживаем, и выполняем свои обязательства по сокращению добычи. Даже перевыполняем", — сказал он.

Алиев добавил, что встречался в Давосе во вторник с генеральным секретарём ОПЕК Мухаммедом Буркиндо. "Он очень высоко оценил нашу роль не только как страны, которая выполняет свои обязательства, но играет важную роль в сближении ОПЕКа и не ОПЕКа", — добавил Алиев.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня 2016 года. Азербайджан в рамках соглашения принял на себя обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки (с уровня 869 тысяч баррелей). Соглашение было продлено до конца 2018 года. Азербайджан в январе представил мониторинговому комитету ОПЕК+ данные о ежесуточной добыче нефти в стране в декабре — она составила 810 тысяч баррелей против 790,7 тысячи баррелей в ноябре, таким образом, страна выполнила свои обязательства в рамках сделки в 2017 году, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.