Россельхознадзор усилил контроль за двумя белорусскими производителями

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россельхознадзор с 23 января вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении двух белорусских производителей мясной продукции, сообщает российское ведомство во вторник.

Эти предприятия — ИООО "Беловежские деликатесы" и ООО "Западное". В вареных колбасных изделиях производителя "Беловежские деликатесы" был выявлен бензилпеницеллин, а в говяжьих жилованных блоках ООО "Западное" — тилозин, говорится в сообщении.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении лабораториями, подведомственными Россельхознадзору, несоответствий продукции животного происхождения, поступившей на территорию Российской Федерации с предприятий Республики Беларусь, нормам и требованиям России и Евразийского Экономического Союза", — говорится в сообщении.

"… службой принято решение ввести режим усиленного лабораторного контроля с 23 января 2018 года в отношении… (двух — ред.) белорусских предприятий", — добавили в Россельхознадзоре.