Россельхознадзор усилил контроль за двумя белорусскими производителями

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россельхознадзор с 23 января вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении двух белорусских производителей мясной продукции, сообщает российское ведомство во вторник.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении лабораториями, подведомственными Россельхознадзору, несоответствий продукции животного происхождения, поступившей на территорию Российской Федерации с предприятий Республики Беларусь, нормам и требованиям России и Евразийского Экономического Союза", — говорится в сообщении.
"… службой принято решение ввести режим усиленного лабораторного контроля с 23 января 2018 года в отношении… (двух — ред.) белорусских предприятий", — добавили в Россельхознадзоре.