Никифоров заявил об отсутствии планов вводить ограничения против Microsoft

ДАВОС (Швейцария), 23 янв — РИА Новости. Никаких ограничений со стороны России в отношении Microsoft не планируется, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Нет, не планируется", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В понедельник агентство Рейтер написало, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft — Merlion и RRC — ввели ограничения на продажу ее программных продуктов более чем для 200 российских компаний из-за санкций.

"Все говорят о том, что они будут в каких-то санкционных решениях (участвовать — ред.) Честно говоря, я пока не хотел бы как-то на эти спекуляции информационные реагировать. Надо дождаться самих решений", — прокомментировал Никифоров.

"Это прежде всего будет ударять по ним самим", — добавил он.