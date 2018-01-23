Суд в Москве оставил без движения четыре иска, поданные к Apple

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы оставил без движения первые четыре иска, поданные к американской компании Apple, умышленно замедляющей работу старых iPhone, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Исковые заявления определениями судьи оставлены без движения, поскольку в исковых заявлениях содержится имущественное требование о безвозмездном устранении недостатка товара, которое может быть оценено, однако цена иска с учетом данного имущественного требования истцом не определена, что лишает суд возможности определить подсудности заявленных истцами требований", — сказала она.

Истцам предложено в срок до 15 февраля 2018 года устранить отмеченные недостатки.

По словам Дзюрко, в случае невыполнения перечисленных в определении судьи действий в установленный законом срок исковые заявления будут считаться не поданными и возвращены истцам.

Пресс-секретарь добавила, что в суд поступило еще три иска, вопрос об их принятии будет решен в течение 5 дней.

Ранее стало известно, что потребители в США подают иски против компании Apple после того, как она сообщила, что специально замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE. В частности, жители Калифорнии Стефан Богданович и Дакота Спис в коллективном иске от своего имени и от лица "всех, попавших в аналогичную ситуацию" требуют от производителя компенсацию, поскольку считают, что его действия привели к "финансовым убыткам и другому ущербу". Как уточнил ранее представитель Apple, такая функция необходима для продления срока службы устройств.