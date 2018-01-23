Крупнейший банк Северной Европы запретил работникам торговать биткоинами

ТАЛЛИН, 23 янв – РИА Новости. Из-за нерегулируемости и неустойчивости рынка электронной валюты крупнейший банк Северных стран Nordea с 28 февраля запрещает работникам торговать биткоинами и другими подобными видами расчетных средств.

"Сотрудникам запрещается инвестировать в криптовалюту, поскольку риски считаются слишком высокими, и как сотрудники, так и банк не защищены должным образом", — говорится в сообщении Nordea, передаваемом Sputnik Эстония.

"В отличие от других валют и ценных бумаг, продажа криптовалюты не регулируется какой-либо официальной организацией, поэтому покупающие ее инвесторы никак не защищены от незаконного бизнеса и отмывания денег", — пояснили в Nordea.

Однако при этом уточнили, что сотрудники, уже владеющие биткоинами, не обязаны их продавать, хотя банк настоятельно рекомендует последнее.

К середине января курс биткоина опустился до 10,5 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2017 года, таким образом, падение курса составило 25,1%. Утром 17 января стоимость биткоина выросла, но затем опять начала падать, достигнув отметки в 11 400 долларов. Эксперты отмечают, что на курс влияют негативные прогнозы о будущем этой криптовалюты.

Так, 19 декабря 2017 года соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. Позже министр финансов Японии, одной из немногих стран, где криптовалюта легализована, заявил, что не считает его надежным активом.

Денежно-кредитное управление Сингапура предупредило, что инвестиции в криптовалюты несут повышенные риски для инвесторов, так как они не обеспечены реальными активами и не разрешены официально как платежная единица.

Директор аналитического департамента Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг также признал, что держатели биткоина сильно рискуют.

Министерство финансов США рассматривает криптовалюту как "растущую угрозу", о чем заявил заместитель секретаря Казначейства США по терроризму и финансовой разведке Сигал Мэнделкер. Кроме того, ведомство следит за дилерами криптовалют, чтобы убедиться, что они не используют эти инструменты для финансирования незаконной деятельности.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония>>