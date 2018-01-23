В Минкомсвязи отметили риски возможного ужесточения санкций США

ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Возможное ужесточение санкций США может ударить по американским IT-компаниям, работающим на российском рынке, они потеряют миллиарды долларов, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Мы против таких санкционных проявлений. Мы видим, как Европа несет многомиллиардные убытки в евро от всех этих игр. Сейчас возможное усугубление санкционных историй по линии США потенциально может ударить по компаниям, которые зарабатывают на нашем рынке сотни миллионов и даже миллиарды долларов", — сказал Никифоров.

"Мы не понимаем, какой в этом практический смысл. Самое главное, что это совершенно бесполезная история с точки зрения самой целесообразности этих санкций. Не понимаем, кто и чего хочет добиться таким инструментарием, кроме нанесения ущерба своим компаниям, которые успешно работают на нашем рынке в течение многих лет", — добавил российский министр.

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