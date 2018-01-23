РФПИ пригласил большую делегацию из США на ПМЭФ-2018

ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит взаимодействие с американским бизнесом и приглашает большую делегацию США принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы продолжим взаимодействие с американским бизнесом, в том числе мы приглашаем очень значимую делегацию США принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и считаем, что налаживание бизнес-диалога с США крайне важно", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24".

ПМЭФ-2018 состоится 24-26 мая.