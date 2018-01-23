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Экономика

Россия остается основным покупателем ненефтяной продукции Азербайджана

13:0723.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана. Архивное фотоНациональные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко

БАКУ, 23 янв – РИА Новости. Азербайджан наращивает экспорт продукции ненефтяного сектора, и основным рынком сбыта в 2017 году традиционно остается Россия, куда было отправлено товаров на 553 миллиона долларов, то есть более трети от всего объема данного сектора.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, основным экспортным продуктом ненефтяного сектора в 2017 году стали томаты, которых на внешние рынки

Вид на город Баку. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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было отправлено на 151,6 миллиона долларов. Таким образом, каждый десятый доллар участников внешнеэкономической деятельности пришелся на поставки помидоров.

В целом по итогам 2017 года, по данным "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), благодаря мерам по развитию ненефтяного сектора, экспорт его продукции увеличился на 24% в сравнении с 2016 годом и достиг в денежном выражении 1,538 миллиарда долларов.

Основным рынком для ненефтяного экспорта Азербайджана в нынешнем году стал российский. Далее следуют Турция – 292 миллиона долларов, Швейцария – 143 миллиона долларов, Грузия – 138 миллионов долларов и Италия – 56 миллионов долларов.

С начала года наиболее высокими темпами вырос экспорт хлопка-сырца — в 2,1 раза, электроэнергии — на 80%, табака – на 72%, чая — на 66%, продукции химической продукции – на 42%, фруктов и овощей – на 35%, алюминия – 20%, спиртных и безалкогольных напитков – 20% и других товаров.

Продажа томатов на Центральном продовольственном рынке Калининграда. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В 2017 году экспортными операциями в ненефтяном секторе занимались 1923 субъекта. Значительным подспорьем для них в поисках новых рынков являются заявки, поступающие на портал Azexport.az. Так, в 2017 году на портал поступили заявки из 74 стран на 475 миллионов долларов. Пятерка стран с наибольшими заявками на экспорт: Россия (18,6 %), Турция (7,8%), Украина (5,9%), Индия (4,5%) и США (4.2%).

В декабре 2017 года на портал впервые поступили заявки из Чили и Ливана, а среди них наибольшее количество пришлось на вино, коньяк, гранатовый сок, гранатовый концентрат, гранаты, фруктовые соки, чай, очищенный фундук, куриные яйца, моторные масла, кухонную мебель, карамельные изделия, минеральные воды и другие товары.

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