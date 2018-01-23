В РФПИ оценили возможные последствия новых торговых тарифов США

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что внешнеторговые тарифы, которые могут быть введены с подачи президента США Дональда Трампа, увеличивают риск возникновения торговых войн в мире.

Трамп, в частности, уже объявил о выходе из переговоров о Транстихоокеанском партнерстве. А в понедельник он ввел жесткие тарифы на импорт солнечных панелей и стиральных машин, — продукцию, производимую в основном азиатской промышленностью. Министерство торговли Китая уже раскритиковало новые тарифы, назвав их "злоупотреблением" протекционистскими мерами, которые могут навредить мировой экономике.

По мнению Дмитриева, возможные решения Трампа о введении дополнительных торговых тарифов увеличивают риски возникновению торговых войн.

"Я думаю, что такая возможность существует… Мы видим риски возникновения торговых войн, и эта тема будет одной из основных обсуждаемых тем на форуме в Давосе", — сказал Дмитриев в интервью агентству Блумберг. При этом он отметил, что надеется, что до таких войн дело все-таки не дойдет.

Сорок восьмой Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит 23-26 января.