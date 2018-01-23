РФПИ не ожидает новых санкций США в отношении фонда

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не ожидает введения новых санкций со стороны США против фонда.

Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс соберется для обсуждения возможности расширения санкционных мер.

"Мы не ожидаем введения каких-либо дополнительных санкций в отношении РФПИ, мы уверены, что любой такой шаг будет нелогичным и ошибочным", — сказал Дмитриев в интервью агентству Блумберг в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, также отметив, что фонд не вовлечен в политическую деятельность.

"Любая атака на Российский фонд прямых инвестиций является очень опасной вещью, поскольку создаст прецедент, когда благосостояние страны подвергнется нападению, и, откровенно говоря, суверенные фонды будут отходить от доллара и найдут способ уменьшить этот риск санкций в любое время", — пояснил Дмитриев.

Сорок восьмой Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января.