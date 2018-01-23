Глава РФПИ назвал основную задачу в области экономики после выборов-2018

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (16)

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. После президентских выборов в марте 2018 года Россия должна приступить к реформам, заключающимся в сокращении степени государственного присутствия в экономике для ускорения ее роста, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев агентству Рейтер в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"В некоторых секторах роль государства составляет более 70%. Очевидно, это слишком много", — заявил Дмитриев. "С точки зрения инвестиций, мы видим необходимость реформ, таких как продажа государственными компаниями непрофильных активов. Это может способствовать росту экономики России", — добавил он.

О необходимости сокращения доли государства в экономике не раз говорил,в частности, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. По его мнению, это одно из условий ускорения роста экономики.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики развития конкуренции. В качестве одного из ее принципов определена политика сокращения числа госкомпаний.