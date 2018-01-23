ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Владимира Высоцкого

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Банк России выпустил памятную монету к 80-летию со дня рождения актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монета "Творчество Владимира Высоцкого" номиналом 25 рублей сделана из серебра.

На ее оборотной стороне на фоне силуэтов коней изображен сам артист с гитарой, слева от него – меч, справа – годы жизни: 1938–1980. Тираж монеты – 1,5 тысячи штук.

В этом году выпустят еще одну монету, посвященную Высоцкому, – "Поэт, актер В.С. Высоцкий" в серии "Выдающиеся личности России". Она также будет сделана из серебра, ее номинал составит два рубля.

Отмечается, что выпускаемой монетой можно расплачиваться без каких-либо ограничений.