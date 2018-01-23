"Газпром" надеется на скорое подписание соглашения по работе в Аргентине

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. "Газпром" надеется в ближайшее время выйти на подписание соглашения с Аргентиной по участию в проекте по разведке и добыче газа на месторождении "Эстасион Фернандес Оро", сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"У нас есть хороший проект в стадии проработки, надеемся в ближайшее время выйти на подписание", — сказал Медведев по итогам завтрака с президентом Аргентины Маурисио Макри в Москве.

"Министр энергетики, который присутствовал (на завтраке — ред.), мы с ним обменялись мнениями, что компании YPF и "Газпром" свою работу делают, главное — досогласовать условия участия", — добавил он.

Медведев также отметил, что соглашение может быть подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил, что в ходе встречи президента Аргентины с представителями российских компаний также обсуждалось сотрудничество в сферах сельского хозяйства, удобрений, атомной энергетики.

"Газпром" и YPF в 2015 году подписали рамочное соглашение о совместной разведке и добыче углеводородов в Аргентине. В апреле 2015 года "Газпром" и YPF подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий среди прочего взаимодействие в сфере геологоразведки, добычи и транспортировки углеводородов на территории Аргентины и в третьих странах.