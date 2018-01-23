Число безработных в мире в 2017 году достигло рекордного уровня

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 миллиона человек по итогам 2017 года, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ, ILO).
По прогнозу организации, в 2018 году число безработных в мире будет оставаться практически неизменным, а уровень безработицы стабилизируется после роста в 2016 году, говорится в сообщении.
"Несмотря на то, что глобальная безработица стабилизируется, дефицит достойного труда остается широко распространенным, глобальная экономика все еще не создает достаточного количества рабочих мест", — заявил генеральный директор ILO Гай Райдер.
Что касается России, то, по данным организации, уровень безработицы в стране в 2018 году по сравнению с 2017 уменьшится — с 5,2% (3,9 миллиона человек) до 5% (3,8 миллиона человек). А в 2019 году этот показатель будет на уровне 4,9% (3,6 миллиона человек), прогнозирует ILO.