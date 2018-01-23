СМИ рассказали, как китайские контрабандисты обходят санкции против КНДР

ТОКИО, 23 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Китайские контрабандисты наладили хитрую схему закупки морепродуктов, в частности, кальмара, у Северной Кореи в обход санкций ООН, сообщила во вторник газета "Майнити" со ссылкой на источники "в китайско-северокорейских внешнеторговых кругах".

Китайские контрабандисты на границе с Северной Кореей наладили схему закупки кальмара. В праздничные дни, когда китайский пограничный контроль несколько ослабевает, из порта Дунган в провинции Ляонин выходит небольшое рыболовецкое судно. Когда оно достаточно далеко удаляется от берега и выходит в Желтое море, команда меняет китайский флаг на флаг КНДР, а затем по приграничной реке Ялуцзян (западный берег которой занимает китайская провинция Ляонин, а восточный – северокорейские Пхёнан-Пукто и Чагандо) продвигаются в порт уезда Йонгчон в северокорейской провинции Пхёнан-Пукто. Там их уже ждут северокорейские партнеры, которые с помощью военных начинают загрузку на борт кальмара. По приблизительным подсчетам, одна такая ходка приносит в казну КНДР около 125 тысяч долларов, а китайским контрабандистам, которые перепродают высококачественного кальмара на внутреннем рынке, около 20% прибыли, до 30 тысяч долларов.

Как отмечают источники издания, Китаю сложно отслеживать и пресекать столько мелкие вылазки контрабандистов, а для тех, в свою очередь, этот бизнес позволяет в короткий срок получить солидную прибыль.

Совет Безопасности ООН в августе прошлого года в ответ на очередные ракетные испытания принял резолюцию номер 2371, расширяющую санкции против КНДР. По предварительным подсчетам, полное выполнение данных ограничений должно было позволить на треть сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли КНДР.

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