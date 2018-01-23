Биткоин дешевеет на данных о планах по регулированию криптовалют

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) и другие цифровые валюты значительно дешевеют утром во вторник на фоне сообщений относительно возможного регулирования рынка криптовалют, следует из данных торгов.
Другие криптовалюты также обваливаются: Ethereum — на 9,57%, до 962,3 доллара, Ripple — на 9,21%, до 1,27 доллара, Bitcoin Cash — на 11,56%, до 1,58 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 510,8 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.
Трейдеры следят за мировыми новостями о возможном контроле и ограничениях для криптовалют. Так, в понедельник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд заявил, что государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой — предотвратить риски.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.